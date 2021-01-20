Каир, , 07:11 — REGNUM Погребальный храм древнеегипетской царицы Нейт вблизи пирамиды ее мужа фараона Тети раскопали археологи в некрополе Саккара к югу от столицы Египта Каира, 20 января сообщает агентство Reuters.

Комплекс был обнаружен 17 января. Кроме того, специалисты нашли и извлекли 54 саркофага, а также старинные настольные игры, статуэтки и маски, которые относятся к периоду Нового Царства. Группой ученых руководит археолог Захи Хавас из Центра египтологии при Александрийской библиотеке.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине ноября стало известно, что археологи Египта обнаружили в некрополе Саккары 100 саркофагов и 40 статуэток.

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