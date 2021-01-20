Буэнос-Айрес, , 09:20 — REGNUM Ученые нашли остатки гигантского динозавра в Аргентине, и думают, что это самое большое существо, которое когда-либо ходило по земле. Об этом 19 января сообщило Cretaleous Research.

Палеонтологи обнаружили окаменелые остатки 98-миллионолетнего титанозавра в Неукене — северной провинции аргентинской Патагонии. Столь древние остатки найдены в толстых отложениях осадочных пород, известных как канделеросская формация (Candeleros Formation).

Считается, что 24 позвонка хвоста и элементы обнаруженного тазового и грудного пояса принадлежат титанозавру. Этот вид относится к группе завроподовых динозавров, характеризующихся большими размерами, длинной шеей и хвостом.

В исследованиях, опубликованных в журнале Cretaceous Research, эксперты утверждают, что, по их мнению, это существо является «одним из самых больших когда-либо найденных завроподов» и может превышать размер патаготитана, вида, который жил от 100 до 95 миллионов лет назад и измеряется до ошеломляющих 37,2 метра в длину.

Раскопки проводилось аргентинским музеем Сапала, музеем Ла-Плата, музеем палеонтологии Эгидио Ферульо и университетами Рио-Негро и Сарагосы.