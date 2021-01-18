Кейптаун, , 13:22 — REGNUM Южноафриканские ученые обнаружили химические соединения, которые потенциально могут быть использованы для создания инновационных препаратов от малярии. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на исследование Университета Претории.

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По результатам исследования, опубликованного в журнале Nature Communications на прошлой неделе, новые препараты, вероятно, смогут уничтожить паразита в начальной стадии заражения, на что большинство доступных на рынке лекарств не способны.

«Наше исследование связано с поиском соединений, способных блокировать заразные стадии [малярии], и если мы сможем это сделать, то остановим распространение малярии», — заявила в интервью Reuters научный руководитель отдела устойчивого контроля малярии и биохимии профессор Лин-Мари Биркхольц.

Исследование показало, что химические соединения, проходящие испытания для лечения туберкулеза и рака, могут убить болезнетворного паразита на стадии, когда он обычно заражает других.

По последним данным ВОЗ, в 2019 году малярия унесла жизни более 400 000 человек по всему миру, причем все они, за исключением нескольких тысяч, проживали в Африке. В 2019 году в мире насчитывалось 229 миллионов случаев заболевания малярией, из них 215 миллионов — на африканском континенте.