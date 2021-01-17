Каир, , 16:04 — REGNUM Археологи обнаружили погребальный храм эпохи Древнего царства возрастом около 4,5 тыс. лет в ходе раскопок в селении Саккара под Каиром. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и древностей Египта.

Василий Поленов. Большие пирамиды Хеопса и Хефрена. 1899

В расположенной в 30 км к югу от Каира Саккаре находится некрополь Мемфиса — столицы Древнего царства. Там же расположена древнейшая из сохранившихся египетских пирамид — пирамида Джосера.

Группа археологов под руководством Захи Хаваса из Центра египтологии при Александрийской библиотеке обнаружила в ходе раскопок в Саккаре погребальный храм царицы Нараат — супруги фараона Тети, правившего приблизительно в 2347 — 2337 годах до н. э. Археологам удалось найти большое количество статуэток, керамической посуды и другие артефакты.

Руководитель экспедиции рассказал, что в храме также были найдены деревянные гробы эпохи Нового Царства (от 1550 до 1069 гг. до н.э.). Он отметил, что погребения этого периода были обнаружены в районе Саккары впервые.

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