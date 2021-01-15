Мадрид, , 15:59 — REGNUM Несмотря на то, что с началом массовой вакцинации от COVID-19 мир вступил в новую фазу борьбы с пандемией, большинство экспертов считает, что SARS-CoV-2 не исчезнет из числа вирусов, циркулирующих в обществе. Когда большая часть населения Земли будет вакцинирована, патоген начнет исчезать, вызывая бессимптомную инфекцию у взрослых и легкую простуду у детей. Об этом со ссылкой на опубликованное в журнале Science научное исследование сообщила газета El País.

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Авторы публикации основывают данное утверждение на математической модели, демонстрирующей распространение коронавируса.

«Наша модель предполагает, что это преобразование займет от одного года до 10 лет», — заявил главный автор опубликованной работы и сотрудник Университета Эмори (США) Дженни Лавин.

Ученый пояснил, что точные сроки будут зависеть от того, как быстро распространяется коронавируса и от того, насколько оперативно пройдет вакцинация. Более сложным фактором являются восприимчивость человека к тяжелой форме протекания COVID-19 в результате повторного заражения или заболевания после вакцинации.

«В идеале было бы, если способность блокировать болезнь являлась бы более длительной, а способность вируса заражать других — меньше», — объяснил Лавин.

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