Москва, , 15:07 — REGNUM Твёрдые вещества могут пребывать в так называемой гексатической фазе — промежуточном состоянии между кристаллами и жидкостью. Это предположение лауреатов Нобелевской премии 2016 года подтвердили российские учёные, сообщает пресс-служба МФТИ со ссылкой на статью в журнале Scientific Reports.

Физики-теоретики Майкл Костерлиц и Дэвид Таулесс почти 40 лет назад предсказали, что элементы и химические соединения могут существовать в пятом агрегатном состоянии в дополнение к известным четырём: твердому, жидкому, газообразному и плазме. Они предположили, что «гексатическую» фазу проходят твёрдые кристаллы, когда превращаются в жидкость и наоборот.

В 2016 году физикам дали Нобелевскую премию, но однозначно подтвердить их теорию учёные не могли. Теперь задача решена специалистами ОИВТ РАН и МФТИ по итогам экспериментов с так называемыми пламенно-пылевыми системами.

В установке, заполненной аргоновой плазмой, нагревали и охлаждали сферические микрочастицы из полистирола, покрытые тонкой никелевой плёнкой. Они ведут себя подобно кристаллам твёрдых веществ.

Оказалось, что движение и поведение полимерных частиц при нагреве и остывании в плазме совпадает с предположениями Таулесса и Костерлица. Учёные намерены продолжить опыты с плазмой, что поможет создать новые материалы и найти практические применения открытию физиков.