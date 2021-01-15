Брюссель, , 14:34 — REGNUM Утрата биоразнообразия и изменение климата усугубили риск заболеваемости перекрестными заболеваниями, источником которых не является человек, но эксперты считают, что существует возможность избежать «эпохи пандемий». Об этом 15 января Елена Санчез Николас пишет на портале euobserver.com.

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Почти все современные пандемии вызваны зоонозами — инфекционными заболеваниями, которые передаются от животных или насекомых к человеку. К ним относятся COVID-19, ВИЧ, вирусы Эбола, Зика, SARS и птичий грипп.

Однако, по оценкам тех же экспертов, в настоящее время среди млекопитающих и птиц циркулирует около 1,7 миллиона неоткрытых вирусов, 850 000 из которых могут в конечном итоге заразить людей.

«Вероятность будущих пандемий чрезвычайно высока», — заявил 14 января 2021 года депутатам Европарламента председатель Межправительственной научно-политической платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам (IPBES) Питер Дашак. —Это явная проблема будущего, с которой мы можем справиться сейчас».

Интенсивное развитие сельского хозяйства, изменения в условиях землепользования, неустойчивые способы ведения торговли и производства и вредные потребительские привычки, а также более тесное взаимодействие дикой природы, домашнего скота, патогенов и людей считаются основными движущими силами зоонозных заболеваний.

По словам главы Европейского агентства по окружающей среде Ханса Брюнинкса, сильная корреляция между постоянным ухудшением состояния экосистем и интервалами, в которые происходят пандемии или эпидемии, должна быть «больше, чем серьезным предупреждением».

«[Но] даже в Европе, [где] у нас разработана политика на десятилетия, мы видим общее сокращение видов и мест обитаний, а также снижение общего качества биоразнообразия и экосистем», — предупредил он.

Отчет Европейского агентства по окружающей среде (ЕАОС) показал, что 81% местообитаний в Европе находится в неудовлетворительном состоянии.

Основными причинами утраты биоразнообразия внутри ЕС являются методы ведения сельского хозяйства, фрагментация ландшафтов, загрязнения, инвазивные чужеродные виды флоры и фауны и изменение климата, что стало ключевым фактором сокращения видов и местообитаний.

«К настоящему времени в изменение климата вложено много политического и финансового капитала, [но] аналогичные вложения в сохранение биоразнообразия будут иметь решающее значение — не только для защиты [самого] биоразнообразия, но и для защиты нашего человеческого существования и здоровья», — сказал Брюнинкс.

Ожидается, что Агентство разработает юридические документы, прописывающие обязательные цели ЕС по восстановлению природы до конца 2021 года в рамках Стратегии сохранения биоразнообразия на период до 2030 года, представленной в прошлом году.

Однако Сабьен Лиманс из Всемирного фонда дикой природы обратила внимание депутатов Европарламента на то, что неспособность установить целевые показатели расходов на биоразнообразие в Плане восстановления ЕС после пандемии уже является «упущенной возможностью».

По её мнению, годовая финансовая поддержка, выделяемая в рамках Плана, потенциально вредна для биоразнообразия и оценивается в более чем 413 млрд евро — в шесть раз больше, чем общие годовые финансовые средства, расходуемые на биоразнообразие (примерно 70 млрд евро).

Идея о том, что отсутствие биоразнообразия влияет на передачу зоонозных заболеваний, не нова, но нынешняя пандемия должна послужить тревожным сигналом.

На четвертом саммите One Planet Summit 11 января 2021 года президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС инвестирует несколько сотен миллионов евро в течение следующих четырех лет в исследования биоразнообразия, здоровья животных и новых болезней.

«Так же, как мы сотрудничаем ради нашей программы «Единая планета», мы должны работать вместе ради другой программы — «Единое здоровье». Вот почему мы будем уделять первоочередное внимание исследованиям в рамках «Единого здоровья» в Европе», — сказала фон дер Ляйен.

Программа «Единое здоровье», представляющая собой совместный проект медицинских, ветеринарных, лесных и природоохранных сообществ, признает, что благополучие человека тесно связано со здоровьем окружающей среды и дикой природы.

Между тем депутат Европарламента Паскаль Канфин заявил о своей поддержке выдвижения IPBES на Нобелевскую премию мира 2021 года.