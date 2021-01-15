Берлин, , 14:26 — REGNUM Новые фрагменты антител, которые можно объединить в эффективные против SARS-CoV-2 молекулы, выделены международной группой учёных. Публикации об исследовании вышли в MedicalXpress и EurekAlert.

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Авторы исследования отмечают, что «нанотела» меньше классических антител, потому они лучше проникают в ткань. Вырабатываться они могут в больших количествах, и их можно объединить в молекулы, способные эффективно атаковать вирус .

Доктор Флориан Шмидт пояснил, что антитела, распознающие белок-шип коронавируса, выделили из крови альпака и лам, которым ввели поверхностный белок SARS-CoV-2. Оказалось, что четыре нанотела эффективно действуют против вируса в клеточных культурах.

Ведущий автор исследования и руководитель отдела нанотел медицинского факультета Боннского университета доктор Пауль-Альберт Кениг рассказал, что нанотела действуют до того, как белок-шип «прилипает» к клетке. Нанотела запускают структурное изменение, вероятно необратимое.

«Поэтому вирус больше не сможет связываться с клетками и инфицировать их», — сказал Кениг.

Более того, нанотела можно «сшить» вместе, и они будут действовать против разных участков белка-шипа SARS-CoV-2.

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