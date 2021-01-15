Москва, , 13:17 — REGNUM Специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Николая Гамалеи продвинулись в деле создания препарата для лечения COVID-19 на основе антител, рассказал директор центра Александр Гинцбург 15 января РИА Новости.

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«Продвижение есть, работа идет вовсю», — подчеркнул Гинцбург.

Он добавил, что работа идёт по намеченному графику. Во второй половине года запланированы клинические испытания, их первая и вторая фазы.

Препарат Гинцбург назвал «коктейлем антител», которые пациент будет получать внутривенно через капельницу. Прямо в кровь человеку будут поступать готовые антитела, которые организм обычно вырабатывает на антиген, пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2020 года Гинцбург заявил, что новое лекарство от коронавируса на основе моноклональных антител в России разработают к середине 2021 года.