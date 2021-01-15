Стокгольм, , 16:46 — REGNUM Правительство Швеции намерено инвестировать 100 миллионов шведских крон (€10 млн) в научные исследования с целью тщательного анализа проходящей массовой вакцинации от COVID-19 в Швеции. Об этом сообщила государственная новостная служба TT.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: конкуренция вакцин и новые локдауны — трансляция»

«Это самая крупная кампания по вакцинации, которую мы когда-либо предпринимали, и поэтому нам необходимо как можно лучше наблюдать за ней», — заявила министр науки высшего образования Швеции Матильда Эрнкранс в интервью TT.

По словам министра, среди прочего, предметом научных изысканий станет выявления необычных или побочных эффектов после принятия разработанных вакцин от COVID-19. Полученные знание шведские ученые могут применять при иммунизации населения от других вирусов.

Читайте ранее в этом сюжете: Министра обороны Швеции обвинили в нарушении карантинных ограничений

Читайте развитие сюжета: В Швеции зафиксировали самый высокий уровень безработицы с 1997 года