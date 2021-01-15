Вена, , 09:37 — REGNUM Вирус SARS-CoV-2 мог попасть в окружающую среду в результате инцидента в закрытой лаборатории, сообщает Австрийское агентство печати со ссылкой на микробиолога Университета Инсбрука Россану Сегрето.

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По её словам, изученные ею в прошлом году сведения говорят о лабораторной манипуляции в качестве возможной причины начала пандемии. Вместе с тем, уточнила она, поиск происхождения вируса является взрывоопасным с политической точки зрения.

«Как учёный я не хочу играть на руку сторонникам теории заговора, но до сих пор нет научно подтвержденных доказательств, что возбудитель развился естественным путем, а не возник в лаборатории», — отметила Сегрето.

В связи с этим, добавила она, человечество находится в опасности, так как ранее уже происходили случаи инцидентов в лабораториях с участием мутаций различных возбудителей.

Как пишет Австрийское агентство печати, учёный Россану Сегрето вместе с коллегами из Университета Инсбрука в начале 2020 года собрала доказательства, которые указывали на лабораторное происхождение SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее норвежский вирусолог Биргер Соренсен заявил, что коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, был разработан в лаборатории или просочился из неё по ошибке. По его словам, искусственная природа SARS-CoV-2 объясняется как структурой вируса, так и его быстрым распространением среди людей.

Норвежский вирусолог отмечает, что существуют доказанные случаи утечки вирусов из лаборатории, и поэтому утверждение о том, что вирус SARS-CoV-2 также мог по ошибке покинуть лабораторный комплекс, не вызывает больших споров.

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