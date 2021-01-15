Новосибирск, , 07:56 — REGNUM Временно исполняющим обязанности руководителя Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий Российской академии наук (СФНЦА РАН) стал доктор биологических наук Кирилл Голохваст. Об этом сообщает сайт «Академгородок 2.0».

Уточняется, что назначение состоялось в связи с истечением срока полномочий предыдущего руководителя СФНЦА РАН академика Николая Кашеварова.

«Моя дверь в кабинет всегда открыта, и я готов выслушать каждого, у кого есть мысли и предложения по усовершенствованию работы и научных исследований Центра», — сказал Кирилл Голохваст.

Кирилл Голохваст уроженец Амурской области. Он окончил Амурскую медакадемию, стажировался в университетах Японии и Израиля. Работал в университетах и научных учреждениях Дальнего Востока, в 2019 году стал заместителем директора Всероссийского института генетических ресурсов растений им. Н. И. Вавилова (ВИР). С 2018 года является профессором РАН — по отделению нанотехнологий и информационных технологий, специалист в области нанобиологии, экологии и токсикологии.