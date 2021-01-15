Томск, , 07:42 — REGNUM Катализатор для нейтрализации вредных химических веществ создали учёные Томского научного центра СО РАН совместно с Институтом химии нефти СО РАН и Томским госуниверситетом (ТГУ). Об этом ИА REGNUM сообщили 15 января в администрации Томской области.

Сырьё для катализатора — мелкая фракция, образующаяся при дроблении ферросплавов (пыль). Под воздействием ультрафиолетового излучения он очищает водные растворы от различных растворимых органических загрязнителей, в том числе лекарств.

Катализатор прошел испытания в ТГУ. По словам специалистов, разработка в перспективе может быть использована для утилизации медикаментов с истекшим сроком годности, а также для очистки сточных вод.

Своей следующей задачей учёные назвали разработку переносной установки на основе пористых фильтров, которую можно будет применять для очистки сточных вод и при утилизации отходов производства.

Как сообщало ИА REGNUM, учёный-нейрофизиолог Иркутского госуниверситета Денис Аксёнов-Грибанов, исследуя холодолюбивые микроорганизмы Байкала, намерен создать лекарство от склероза и болезни Альцгеймера.

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