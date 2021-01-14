Вашингтон, , 11:20 — REGNUM Группа учёных под руководством профессора австралийского Университета имени Эдит Коэн, доктора медицинских наук Джошуа Льюиса обнаружили фактор, который в несколько раз повышает риск развития инфаркта миокарда или инсульта.

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Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Американской кардиологической ассоциации (JAHA), речь идёт об отложении солей кальция в брюшной аорте. Их скопление в этой артерии грозит закупориванием сосудов и разрывом бляшек и увеличивает риск инфаркта или инсульта в два-четыре раза.

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«Люди в группе риска, в том числе пожилые и с хроническими заболеваниями почек, страдающие кальцификацией брюшной аорты, наиболее подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний», — отмечают учёные.

Исследователи пояснили, что к кальцификации сосудов приводят нездоровое питание, сидячий образ жизни, курение, а также генетика.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов заявил, что пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями в 12 раз чаще умирают от осложнений при COVID-19, чем другие заболевшие. Болезни сердца повышают вероятность осложнений при коронавирусной инфекции, пояснил он. Таких пациентов госпитализируют в шесть раз чаще.