Вашингтон, , 10:05 — REGNUM Американские учёные обнаружили два новых штамма вируса SARS-CoV-2, один из которых схож с «британской» мутацией, а второй предположительно более заразен. Об этом говорится в заявлении, распространённом Университетом Огайо.

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Ранее в ряде СМИ появились сообщения о более заразном штамме коронавируса, выявленном в США и якобы распространяющемся в 1,5 раза активнее. Однако Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США опроверг эти сведения.

В Университете Огайо рассказали, что первая мутация похожа на «британский» вариант, но появилась, вероятно, в самих США. Её нашли у пациента в Огайо, и пока нельзя сказать, широко ли этот штамм распространён.

Второй штамм приобрёл три генетические мутации, которыми ранее не обладали вместе образцы SARS-CoV-2. Этот вариант в конце декабря 2020 года — январе 2021 года стал распространённым в городе Колумбус.

Этот второй штамм, полагают учёные, из-за мутаций более заразен. Но пока нет оснований полагать, что эффективность вакцин против него будет ниже.

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