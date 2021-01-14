Ухань, Китай, , 08:15 — REGNUM Делегация Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) прибыла в китайский город Ухань для исследования возможного источника происхождения коронавируса, сообщил 14 января телеканал CGTN.

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Перед началом полевых работ исследовательскую группу поместили на карантин, который продлится две недели.

Ранее сообщалось, что в составе делегации работают эксперты из Японии, России, Катара, США, Германии, других стран. До поездки в Ухань группа проводила регулярные встречи с китайскими коллегами в онлайн-формате.

Добавим, представители ВОЗ сообщали о необходимости установления причин эпидемии и путей передачи COVID-19 в Ухане с начала пандемии. По их мнению, научная миссия позволит сделать «шаг вперёд» в понимании происхождения коронавируса.

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