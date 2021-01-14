Барнаул, , 07:26 — REGNUM Обнаружение у пациентки сразу 18 мутаций коронавируса является вполне закономерным явлением. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»).

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Комментируя исследование российских учёных, обнаруживших многочисленные мутации нового вируса у пациентки со сниженным иммунитетом, он пояснил:

«В организме с ослабленным химиотерапией иммунитетом создались благоприятные условия для персистирования коронавирусной инфекции. В результате имело место длительное взаимодействие вируса с различными защитными факторами организма хозяина в условиях медикаментозной терапии.

При слабом иммунном ответе быстрой элиминации вируса не происходило и последний успевал благодаря механизмам изменчивости приспособиться к различным внешним воздействиям. Формирующиеся в таких условиях штаммы могут быть потенциально более опасными по сравнению с исходными штаммами за счет приобретения способности преодолевать неблагоприятные условия в организме человека».

Как уже сообщало ИА REGNUM, 18 мутаций коронавируса выявили у 47-летней женщины с лимфомой четвертой стадии. В апреле 2020 года она проходила химиотерапию и заразилась SARS-CoV-2 в больничной палате, проболев полгода. Сравнительное исследование мазков показало наличие множества новых мутаций, две из которых были идентичны тем, что обнаружили у норок в Дании.

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