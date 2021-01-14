Тегеран, , 06:45 — REGNUM Иранские наукоемкие компании представят свои новейшие продукты в четырех павильонах сельского хозяйства, медицины и здравоохранения, промышленности и горнодобывающей отрасли, а также информационно-коммуникационных технологий в афганской столице Кабуле. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 13 января.

Иранские компании примут участие в 14-й совместной специализированной выставке в следующем месяце в столице Афганистана, заявил заместитель главы иранского Национального инновационного фонда (NDFI) Сиаваш Малекифард.

«Специализированная выставка Ирана в Кабуле пройдет 9−12 февраля 2021 года», — отметил он. Малекифард охарактеризовал Афганистан как потенциальный рынок для продуктов и услуг иранских наукоемких компаний.

Как сообщалось, ежегодный экспорт Ирана в Афганистан находится на высоком уровне, при этом страна планирует увеличить торговый показатель до 5 миллиардов долларов к марту 2022 года.

В Иране предпринимаются усилия по компенсации потерь, нанесенных коронавирусной инфекцией в прошлом году, и достижению экономических планов в торговле с соседними странами.