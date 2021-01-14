Тегеран, , 07:25 — REGNUM 12 января в Иране стартовала вторая фаза вакцинации отечественной вакциной от COVID-19 первых трех добровольцев. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 13 января.

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Поскольку введение вакцины иранского производства не повлекло никаких побочных эффектов в течение 14 дней, Комитет по надзору за вакциной «Ков-Иран Барекат» выдал разрешение на запуск второй фазы вакцинации.

Штаб-квартира по исполнению приказа имама, известная как Сетад, является организацией, разработавшей вакцину. Первыми тремя испытуемыми были дочь главы организации Тайебех Мохбер, Али Асгари и Хамид-Реза Халили.

Ранее, 29 декабря в Иране была сделана первая инъекция вакцины от COVID-19 людям под руководством штаба по исполнению директивы Имама Хомейни. Церемония испытаний вакцины состоялась в присутствии вице-президента по вопросам науки и техники Сорены Саттари и министра здравоохранения Саида Намаки.

Вакцина под названием «Ков Иран Баркат» была введена первому добровольцу без каких-либо побочных эффектов, таких как шок или лихорадка. Первым добровольцем была Тайебех Мохбер.

Руководитель Центра клинических исследований Тегеранского университета медицинских наук доктор Хоссейни заявил, что вакцину получат три добровольца, а в общей сложности инъекцию сделают 56 испытуемым лицам. Он подчеркнул, что две инъекции будут сделаны в 1-й и 14-й день, а результаты будут сообщены через 28 дней.