Москва, , 19:45 — REGNUM «Жизнь наша — РН-ковая» — утверждение недавно ушедшего из жизни академика Александра Спирина стало лейтмотивом выступлений на сегодняшнем заседании Президиума РАН. Оно было посвящено регенеративной медицине.

Регенеративная медицина стремительно развивается в Японии и США, отметил президент РАН Александр Сергеев, добавив, что в России это направление также набирает обороты.

«Регенеративная медицина — это выращивание утраченных или не сформировавшихся органов и тканей, а также создание лекарственных препаратов, которые регулируют обновление клеток в теле человека», — пояснил в своем докладе академик Всеволод Ткачук.

По его словам, все живое состоит из клеток,"клетка — мельчайшая единица живого на Земле». 10 тонн клеток образуется и погибает в организме человека в течение жизни. «Всякая патология организма есть патология клеток», — определил ключевые принципы клеточной теории академик Ткачук.

100 лет назад, сообщил докладчик, российско-американским гистологом Александром Максимовым впервые был предложен термин «стволовые клетки». Он назвал их гемопоэтическими стволовыми клетками.

«Эти примитивные кровяные клетки, как я их называю, … не являются ни красными, ни белыми кровяными тельцами, — сообщил Максимов на заседании гематологов в Берлине в июне 1909 года. Он ввел в научный обиход еще один термин — недифференцированные клетки. Особое значение имело открытие того факта, что стволовые клетки активно размножаются. Что и стало в дальнейшем основой для развития направления регенеративной медицины.

«Эти клетки годятся, как заплаты для пораженных участков. Особенно пролежней, которые никак не лечатся, — подчеркнул академик Ткачук. — Если мы накладываем пласт таких клеток, то все восстанавливается. У животных, в частности, не только кожа, но и шерсть. Главное еще то, что нет никаких побочных эффектов».

Когда мы стареем, это значит, что изнашиваются наши стволовые клетки. По сути старение — замедление обновления клеток.

«Обновление клеток регулирует некодирующее РНК: длинные некодирующие РНК и микросекреторные РНКклетки (МСК). Некодируемые микро-РНК клеткии регулируют жизнь клеток», — заявил ученый.

Сегодня созданы так называемые плазмиды, помогающие избегать гибели клеток. А старение как раз и идет за счет механизмов клеточного изнашивания и гибели. Есть также механизмы образования клеток. Так вот здоровье человека, его долголетие и молодость зависят «от баланса между этими процессами. Эти процессы регулируются голодом и гипоксией», — сообщил докладчик.

«Организм человека — самообновляющаяся машина с мощным механизмом регенерации и репарации. Обнаружены эндогенные регуляторы, которые регулируют процессы гибели и образования клеток. Это открывает перспективы созданиянового типа терапии, направленной не на традиционное лечение болезни, а на продление здоровья и жизни человека».

А вот клетки мозга не делятся. Там мутации не накапливаются. Поэтому крайне сложно справляться с дегенеративными возрастными болезнями. Но эпигенетика как научное направление способна решить эту нерешаемую на первый взгляд проблему.

«Эпигенетика — это химическая модификация факторов, через которые делятся гены. Это то, что можно стереть, как ластиком. Это обращаемо. Долго не знали, как это сделать. Теперь знают. Эпигенетика возникает под действием иммунитета, того самого цитокинового шторма, о котором сегодня все уже слышали. Это то направление, с которым надо работать для борьбы со старением», — заключил академик Ткачук.

Однако несмотря на несколько сообщений содокладчиков о достижениях отечественной науки в данной области, стало очевидно, что ни средств на ее развитие, ни других возможностей явно не хватает. Россия сильно отстает от лидеров в области регенеративной медицины. Так, в Японии, оказывается, уже вырастили дублирующие органы для ведущих специалистов военной сферы, а также известных деятелей. Страна Восходящего солнца вообще, похоже, готовит вечный рассвет своим гражданам, формируя генетический регенеративный банк нации.

Нам подобное и не снилось. «Мы — единственная страна, где не используется метод восстановления кожными стволовыми клетками», — отметили в РАН.

«Ноль» — такая оценка в той или иной области этого инновационного научного направления часто звучала в докладах президиума.

Впрочем, регенеративная медицина в последнее время развивается у нас все активнее. За 12 лет, что она существует в РФ, кое-что сделано, отметил вице-президент РАН Владимир Чехонин. В частности, компанией «Генериум» разрабатываются орфанные препараты, удалось выделить целый спектр микро-РНК, которая может стать основой регенеративной медицины. Исследования ведутся на четырех площадках: в МГУ, Медицинской Академии имени Сеченова, в Казани и в Томске.

Глава ФМБА Вероника Скворцова, присутствовавшая на заседании президиума РАН, подчеркнула:«Очевидно, за полтора-два года мы продвинулись, но нет скоординированной платформы изучения всех этих механизмов, что не позволит скоординированно заниматься регенеративной медициной. Должна быть программа. Кроме того, нет банков, нет моделей на животных, нет хелперных клеток для упаковки, нет сред. Создание условий — это важная часть для клинических исследований в области регенеративной медицины. Междисциплинарное взаимодействие — это тоже очень важно. Здесь, думаю, все подключаться. Потому что все готовы к командной работе».

Настал момент, отметил, вторя главе ФМБА, президент РАН, объединения усилий специалистов. Площадкой для такого объединения он предложил сделать Российскую Академию наук.

Елена Ковачич