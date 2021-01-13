Москва, , 13:43 — REGNUM Ферменты, входящие в состав змеиного яда, использовали российские биологи для защиты культуры клеток человека от заражения вирусом SARS-CoV-2. Предварительные результаты таких опытов изложены в статье в электронной научной библиотеке bioRxiv.

Руководил исследованием заведующий лаборатории Института биоорганической химии РАН Юрий Уткин. Учёные заметили, что жировые молекулы в оболочке коронавируса нового типа по структуре схожи с элементами клеточной мембраны, которые атакуют молекулы фосфолипаз А2 (PLA2). Это один из ключевых ферментов яда гадюк и других змей.

Молекулы PLA2 извлекли из яда и проверили, как они воздействуют на SARS-CoV-2. Оказалось, что компоненты яда так или иначе подавляли размножение вируса в клеточной культуре. Наиболее эффективным оказался яд гадюк Никольского (Vipera nikolskii), которые встречаются на юго-западе России, на Украине и в Румынии.

Доза фермента из яда в целом не оказывала серьёзного воздействия на сами клетки. Учёные полагают, что такие ферменты можно использовать при создании лекарств от коронавирусной инфекции.

Статью учёных не рецензировали независимые эксперты и не проверяли редакторы научных журналов, потому изложенные в ней выводы нужно воспринимать с осторожностью.