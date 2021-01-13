Иркутск, , 09:22 — REGNUM Учёный-нейрофизиолог Иркутского госуниверситета (ИГУ) Денис Аксёнов-Грибанов, исследуя холодолюбивые микроорганизмы Байкала, намерен создать лекарство от склероза и болезни Альцгеймера. Как сообщает пресс-служба вуза, в этом ему поможет президентский грант в 1,2 миллиона рублей.

Байкал Иван Шилов © ИА REGNUM

Ученый уверен, что потенциал психрофильных микроорганизмов Байкала представляет большой интерес для нейрофизиологии. Поиск новых природных соединений, обладающих антиоксидантной и нейрогенезной активностью, поможет стимулировать рост и восстановление нервных клеток человека.

Также будут выявлены новые молекулы, направленные на борьбу с окислительным стрессом, поясняет автор проекта.