Москва, , 02:44 — REGNUM Разработка в России вакцин против коронавирусной инфекции показала, что отечественная наука демонстрирует настоящий мировой уровень, заявил 12 января президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев в интервью «Российской газете».

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«Это самый настоящий мировой уровень. Они (вакцины — ред.) стали сенсацией для всего мира, кто-то тут же стал высказывать сомнения, что и понятно — конкуренция жесточайшая», — сказал он.

По словам Сергеева, кроме вакцин, Россия демонстрирует миру и другие достижения. К числу таковых он отнёс разработку космической обсерватории «Спектр-РГ», которая «впервые с рекордной чёткостью дважды осмотрела все небо в рентгеновском диапазоне», и разработку лекарства от болезни Бехтерева, хронического системного аутоиммунного заболевания суставов.

Ранее генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщал, что российские вакцины имеют серьёзные конкурентные преимущества в сравнении с западными аналогами, в частности, они показывают больший уровень безопасности.

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