Фучжоу, Китай, , 13:50 — REGNUM Группа китайских палеонтологов нашла более 240 следов динозавров в провинции Фуцзянь, что является первым свидетельством активности динозавров в этом восточном регионе Китая, сообщает 12 января агентство Синьхуа.

Следы динозавров были найдены в уезде Шанхан на площади 1600 кв. метров. Это является крупнейшим и самым разнообразным свидетельством жизнедеятельности динозавров в Китае. Возраст следов достигает 80 млн лет, в связи с чем их можно отнести к Верхнему Меловому периоду, отмечают ученые.

Следы, найденные в уезде Шанхан, относятся как минимум к восьми типам динозавров, отметили ученые из пекинского Китайского университета геологических наук, а также местного музея во время пресс-конференции, прошедшей в столице провинции Фуцзянь городе Фучжоу 12 января.