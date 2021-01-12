Красногорск, , 13:52 — REGNUM Двенадцать молодых ученых — кандидатов наук и докторов наук из Подмосковья получат гранты президента РФ на исследования в 2021—2022 годах. Об этом 12 января сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Семь грантов получат молодые ученые, которые работают в подмосковных наукоградах, расположенных в Пущино и Черноголовки и ученый из Королева. Помимо них финансовую поддержку на реализацию своих проектов предоставят четверым ученым из Долгопрудного и одному из Мытищ.

Десять кандидатов наук получат грант в размере 1,2 млн рублей — по 600 тысяч рублей в год. Двоим докторам наук предоставят финансирование в размере два миллиона рублей на 2021−2022 года.

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