Лондон, , 10:40 — REGNUM Ключевые изменения вируса SARS-CoV-2, сделавшие его патогенным для человека, обнаружили британские учёные. Итоги их исследования опубликованы в журнале PLOS Biology.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и «война вакцин» — все новости»

Специалисты из Кембриджского университета и института Пирбрайта выяснили, какие генетические адаптации позволили новому коронавирусу перейти к человеку от летучих мышей. Те же причины привели к вспышке атипичной пневмонии в 2003 году.

Учёные полагают, что есть общий механизм, посредством которого вирусы одного семейства изменяются, становясь опасными не только для животных, но и для человека.

В ходе исследования сравнивали SARS-CoV-2 и вирус RaTG13, схожий с ним на 96%. При этом области S-белка, то есть «шипа», связывающего вирус с клеточными рецепторами человека ACE2, поменяли местами. С областями RaTG13 вирус SARS-CoV-2 не смог связываться с ACE2, а вирус RaTG13 с «шипами», напротив, эффективно связывался с рецепторами клетки.

Это, как полагают учёные, указывает на происходившие исторически изменения в S-белке SARS-CoV-2. В результате, вероятно, он сумел преодолеть видовой барьер.