Петропавловск-Камчатский, , 10:04 — REGNUM В небе над Камчаткой был зафиксирован взрыв метеорита диаметром менее десяти метров.

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Учёные камчатского филиала «Единой геофизической службы РАН» заявили о вхождении 11 января космического объекта в атмосферу Земли.

«Ученые филиала по данным инфразвуковой станции, расположенной в поселке Начики, выделили сигнал от вхождения в атмосферу метеорита в районе западного побережья Камчатки в 8:09 по камчатскому времени», — цитирует директора Камчатского филиала ФГБУН Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» Данила Чеброва ИА «Кам 24».

Метеорит перед разрушением двигался в плотных слоях атмосферы 55 секунд.

«Предварительная оценка сигнала дает основания предполагать, что диаметр объекта был менее 10 метров, а энергия взрыва находилась в пределах 1−5 килотонн тринитротолуола (ТНТ)», — пояснили в КФ ФГБУН ФИЦ ЕГС РАН.

Ранее в соцсетях жители Камчатки распространяли видео, на котором зафиксировано падение метеорита. Учёные считают, что это один и тот же метеорит.

Как сообщало ИА REGNUM, в китайской провинции Цинхай зафиксировано падение космического объекта, похожего на метеорит, об этом написал 23 декабря сейсмологический центр КНР.