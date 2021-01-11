Вашингтон, 11 января 2021, 19:03 — REGNUM Отстыковку американского грузового космического корабля Cargo Dragon от Международной космической станции (МКС), ранее запланированную на 11 января, решено перенести на более поздний срок, сообщает 11 января Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA).
Такое решение принято из-за неблагоприятных погодных условий в расчетном районе приземления его спускаемой капсулы.
Капсула с 2,3 тоннами груза должна приводниться в Атлантике вблизи побережья Флориды.
Если позволит погода, отстыковка Cargo Dragon будет произведена 12 января.
Как сообщало ИА REGNUM, космический грузовик Cargo Dragon был выведен на орбиту 6 декабря ракетой-носителем Falcon 9 компании SpaceX с космодрома на мысе Канаверал.
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