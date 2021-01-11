Москва, , 15:55 — REGNUM Радиацией можно обеззараживать поверхности и воздух, но лечить ею COVID-19 опасно, заявил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн 11 января РИА Новости. Так он прокомментировал идею учёных из РФ и Узбекистана применять слабые дозы радиации против коронавируса.

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«Радиацией человека лечить не надо. Кроме того, радиаций бывает много разных», — сказал Альтштейн, отмечая, что между рентгеновским излучением и ультрафиолетом разница очень большая.

Доза рентгена, способная убить вирус, может навредить и самому пациенту. А вот облучать поверхности для дезинфекции и обеззараживать воздух ультрафиолетом — очень хороший вариант, добавил вирусолог.

Как сообщало ИА REGNUM, влияние слабых доз радиации на коронавирус изучают в настоящее время учёные УрФУ и Академии наук Узбекистана. Идея основана на том, что молекула РНК коронавируса сильно деформируется после попадания в клетку человека и становится намного более восприимчивой к действию излучения.

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