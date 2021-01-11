Виндхук, , 09:25 — REGNUM Ученые обнаружили двух карликовых жирафов на разных концах Африки, передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявления представителей Фонда охраны жирафов.

«Наши исследователи обнаружили поразительную находку», — сказал Джулиан Феннесси, соучредитель Фонда охраны жирафов в видеообращении в пятницу, 8 января.

«Мы были очень удивлены», — добавил он.

Большинство жирафов вырастают до 4,5−6 метров, но в 2018 году ученые, работающие в фонде, обнаружили в Намибии жирафа ростом 2,6 метра. Тремя годами ранее они также нашли 2,8-метрового жирафа в угандийском национальном парке. Они опубликовали свои выводы в Британском медицинском журнале в конце прошлого месяца.

В обоих случаях у жирафов были стандартные длинные шеи, но короткие толстые ноги, сообщили ученые. Дисплазия скелета, медицинское название этого заболевания, поражает людей и домашних животных, но в статье говорилось, что болезнь редко встречается у диких животных.

«К сожалению, пользы от этого, скорее всего, никакой. Жирафы становились выше, чтобы добраться до более высоких деревьев», — сказал Феннесси. Он добавил, что для них, скорее всего, будет физически невозможно размножаться.

Численность самого высокого млекопитающего в мире за последние 30 лет сократилась примерно на 40% и составляет около 111 000 особей.

«Это связано в основном с потерей среды обитания, фрагментацией среды обитания, растущим населением, большим количеством обрабатываемых земель», — сказал Феннесси. «В сочетании с небольшой долей браконьерства, изменением климата», — добавил он.

Но усилия по сохранению природы помогли начать восстановление популяции в последнее десятилетие, добавил исследователь.