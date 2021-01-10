Москва, , 16:06 — REGNUM Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишутин утвердил российскую программу фундаментальных научных исследований до 2030 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

Программа была разработана Российской академией наук при участии профильных министерств и ведущих научных организаций страны. Общий объём финансирования программы из государственного бюджета в период с 2021 по 2030 годы составит более 2,1 трлн рублей.

«Развитие интеллектуального потенциала российской науки, создание эффективной системы управления научными исследованиями для повышения их значимости и востребованности для экономики — таковы основные задачи новой десятилетней программы», — подчеркнули в правительстве.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в декабре 2020 года вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил об увеличении финансирования научных программ Роскосмоса до 14−15 млрд рублей в год.

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