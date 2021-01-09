Вашингтон, , 23:45 — REGNUM Американский предприниматель Илон Маск намерен распродать всё своё имущество для демонстрации серьёзности своих намерений по строительству автономного города на Марсе.

Илон Маск (рисунок) thierry ehrmann

«У меня не останется практически ничего ценного с финансовой точки зрения, не считая акций компаний», — сказал он в интервью Business Insider.

Предприниматель добавил, что планирует в прямом смысле остаться бездомным.

Издание уточняет, что в 2020 году Маск уже продал несколько дорогостоящих объектов недвижимости.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 января состояние Илона Маска выросло до $188 млрд благодаря повышению курса акций созданной им компании Tesla. Это позволило ему возглавить рейтинг богатейших людей мира, обойдя главу Amazon Джеффа Безоса.

Ранее Маск заявил, что хочет потратить около половины заработанных денег на создание колонии на Марсе.

Читайте также: В сети обсудили рейтинг богатейших людей на планете