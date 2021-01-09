Сиань, Китай, , 10:29 — REGNUM Две древние гробницы, украшенные редкими фресками, относящиеся ко временам правления династии Тан (618−907), были найдены в провинции Шэньси на северо-западе Китая, сообщает 8 января агентство Синьхуа.

Изящные изображения содержат сцены с кочевым народом хужэнь, на фресках изображены люди, которые обучают лошадей и ведут верблюдов. Фрески были найдены в декабре 2020 года в деревне Були в 40 км от столицы провинции города Сиань, сообщили в Академии археологии Шэньси.

Обучающие лошадей люди, изображенные на одной из гробниц, как считается, характеризуют владельца гробницы, который был чиновником, занимавшимся лошадьми, во времена ранней династии Тан. Об этом говорится в эпитафии, отметил исследователь из академии Ли Мин.

Поп словам Ли, изображения лошадей и собак крайне редки на фресках в гробницах времен династии Тан. При этом красочные изображения людей и животных сохранились крайне хорошо.

Фреска на второй гробнице изображает сцену музицирования и танцев. Гробница принадлежит королевской паре и выполнена в характерном стиле золотого века династии Тан.

Находка двух гробниц дала новый материал для исследования фресок и общественных обычаев того времени, добавил Ли.