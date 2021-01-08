Женева, Швейцария, , 22:46 — REGNUM Выявленный в декабре 2020 года в Великобритании новый штамм коронавируса (SARS-CoV-2) действительно распространяется быстрее обычного. Об этом заявила 8 января эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове на брифинге.

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По ее словам, не так быстро, как выявленный в Британии штамм, распространяется обычный вариант коронавируса.

Эксперт уточнила, что на такой показатель, как репродуктивное число, опираются специалисты. Так, данный показатель увеличился с 1,1 до 1,5.

Как передавало ИА REGNUM, 8 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что на планете Земля за последние сутки выявили 771 527 новых случаев заражения SARS-CoV-2.

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