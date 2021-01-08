Женева, Швейцария, , 17:22 — REGNUM Официальный представитель Всемирной метеорологической организации (ВМО) Клэр Нюллис заявил, что над Антарктикой в конце декабря закрылась озоновая дыра, достигшая осенью 2020 года огромных размеров.

По его словам, эта озоновая дыра была одной из самых больших и глубоких — с середины августа 2020 года она быстро росла и в сентябре достигла размеров в 24,8 млн кв км.

Нюллис уточнил, что размеры и глубина этой озоновой дыры объясняются «сильным, стабильным и холодным полярным вихрем и очень низкими температурами в стратосфере».

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2020 года ученые из Массачусетского технологического института (MIT) заявили, что большие запасы фреонов, оставшихся на Земле, приводят к гораздо более медленному затягиванию озоновой дыры над Антарктидой, чем ожидалось ранее.

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