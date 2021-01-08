Гуйян, Китай, , 16:23 — REGNUM В общей сложности 25 древних гробниц с человеческими черепами, заложенными в сосуды, было найдено в одном из поселков провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, сообщает 7 января агентство Синьхуа.

Гробницы, как отмечается, имеют возраст около 2300 лет. Они были раскопаны в одном из автономных уездов города Хэчжан. Бронзовые барабаны и горшки, а также железные горшки были найдены среди сосудов, в которых были помещены черепа. Раскопки данных гробниц были начаты в 1970-е годы, отметил доцент исследовательского института культурных реликвий и археологии Гуйчжоу У Сяохуа.

Кости человеческих ног также были найдены в бронзовых и железных горшках и чашах. По словам У, гробницы с черепами относятся к временам среднего и позднего Периода Сражающихся Царств (475−221 до н.э.), а также поздней династии Западная хань (202 до н.э. — 25 н.э.). Считается также, что все это относится к культуре Елан.

Елань — это древнее королевство на юго-западе Китая, которое располагалось на территории современных провинций Сычуань, Юньнань и Гуйчжоу, а также Гуанси-Чжуанского автономного района.