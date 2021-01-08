Пекин, , 10:06 — REGNUM Посадочный модуль и ровер китайского лунного зонда «Чанъэ-4» возобновили работу на 26-й лунный день на обратной стороне Луны, сообщает 8 января агентство Синьхуа.

Посадочный модуль очнулся в 3:13 по Пекину 7 января, в то время как ровер «Юйту-2» возобновил работу в активном режиме в 10:29, сообщили в Центре освоения Луны и космической программы при Национальной космической администрации Китая.

Посадка «Чанъэ-4» на Луну состоялась 3 января 2019 года. С тех пор аппарат провел на естественном спутнике Земли уже 736 земных суток.

Лунный день равен 14 земным, а лунная ночь длится столько же. Солнечные батареи и аккумуляторы позволяют аппарату переждать ночную нехватку света на Луне в режиме сбережения энергии.

За время 26-го лунного дня «Юйту-2» продолжит двигаться к северо-западу к ударному кратеру. Он также сделает панорамные фото, а его инфракрасный спектрометр, детектор нейтральных атомов и лунный радар продолжат проводить научные исследования.