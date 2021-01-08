Пекин, , 09:47 — REGNUM Первая детекторная решетка астрономической обсерватории космического излучения LHAASO, расположенная на высоте 4410 метров над уровнем моря, была запущена в эксплуатацию в дикой местности Даочэн провинции Сычуань на юго-западе Китая, передает 7 января агентств Синьхуа.

Как сообщили в Институте физики высоких энергий при Китайской академии наук, уровень воды в третьем пруду достиг необходимого стандарта, что говорит о завершении строительства детектора излучения Черенкова.

Детектор состоит из трех прудов и оснащен 3120 детекторами, а также 6240 светочувствительными зондами. Они используются для наблюдения за светом, произведенным частичками в воде.

Главный научный сотрудник LHAASO Цао Чжэн заявил, что эффективность нового детектора в четыре раза превышает ближайший к нему аналог в какой-либо другой стране мира.

Помимо детектора излучения Черенкова, LHAASO имеет матрицу детекторов мюонов и матрицу детекторов электромагнитных частиц, которые, как ожидается, сделают его всемирно известным исследовательским центром космических лучей.

Открытые в 1912 году космические лучи до сих пор остаются загадкой. Они являются прямыми образцами материи, пришедшей из-за пределов Солнечной системы. Физики все еще размышляют, откуда они берутся и как они разгоняются до сверхвысоких энергий.