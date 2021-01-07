Куньмин, Китай, , 13:25 — REGNUM Группа редких костей динозавров была найдена в провинции Цзянси на востоке Китая, сообщает 7 ноября агентство Синьхуа.

Останки имеют возраст около 70 млн лет. В их число вошли скелет взрослого динозавра, эмбрионы и гнездо. Вероятно, двухметровый динозавр лежал распростертым на вершине, держа эмбриональные яйца для высиживания, как это делают современные птицы.

Останки не только показывают положение вылупляющихся динозавров, но также содержат сами эмбрионы, что дает новые сведения для понимания поведения динозавров во время вылупления динозавров-тероподов, отметил представитель Юньнаньского университета Би Шундун. Исследование опубликовано в журнале Science Bulletin.