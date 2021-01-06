Москва, , 16:58 — REGNUM От того, будет ли SARS-CoV-2 мутировать в Российской Федерации, будет зависеть в 2021 году дальнейший масштаб пандемии в стране. Об этом сообщили ученые, опрошенные РИА Новости.

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По их мнению, по двум сценариям в текущем году может развиваться ситуация с коронавирусом в России.

Так, по словам кандидата медицинских наук, доцента кафедры инфекционных болезней РУДН Сергея Вознесенского, пандемия в РФ сойдет на нет после того, как у большинства жителей страны появится иммунитет после болезни или вакцинации.

Ученый отметил, что если коронавирус в стране будет мутировать, то «он (SARS-CoV-2) войдет в наш обиход так же, как грипп». По его словам, тогда в РФ, вероятно, каждый год нужна будет новая вакцина.

При этом Вознесенский добавил, что какой из этих двух сценариев реализуется на территории страны пока точно нельзя сказать.

О том, что спада заболеваемости COVID-19 в РФ следует ждать в 2021 году, заявила заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова. При этом она добавила, что где-то до конца февраля может быть некоторый всплеск случаев заражения, поэтому жителям страны надо быть внимательными.

По мнению профессора, в ряд других респираторных вирусных инфекций, которые «циркулируют среди человеческой популяции», может встать и SARS-CoV-2.

В свою очередь, замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что после появления иммунитета у 30% жителей страны заболеваемость COVID-19 значительно снизится, а исчезнет SARS-CoV-2 при наличии у 60—70% граждан антител.

Как передавало ИА REGNUM, 6 января федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за минувшие сутки в РФ выявили 24 217 случаев заражения SARS-CoV-2.