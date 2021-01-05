Москва, , 17:23 — REGNUM Вышла в свет книга «История храмов и населенных пунктов Мурановского прихода» (Москва. 2020). В книге на основе уникальных документов пяти федеральных и региональных архивов изучается история северо-западной части Пушкинского городского округа Московской области. Большинство сведений из архивных документов впервые вводятся в научный оборот. Хронологические рамки исследования — со времен правления Ивана Калиты до современности. В древности данная территория входила в состав стана Радонеж и Бели Московского уезда. Этот стан простирался от современных Сергиева Посада (на севере) до Софрино (на юге). Бели — второе название села Даниловского, в наши дни деревни Данилово. А в прошлом главного центра округи (задолго до того, когда была построена железная дорога, и возникло Ашукино).

В книге рассматриваются причины подъема и упадка населенных пунктов. А также вопросы, связанные с повторным заселением этой местности на протяжении XVII столетия. Большинство местных деревень запустели к последней четверти XVI века. В самом Даниловском в это время деревянный храм «стоял без пения» — то есть службы в нём не проводились.

Наиболее интенсивно повторное заселение этих земель происходило в последней четверти XVII века. Бывшие деревни, пустовавшие более 100 лет, вновь заселяются крестьянами (в ряде случаев указывается, откуда они были переведены). В это время наблюдается резкий подъем сельской экономики этого микрорегиона. Ставятся новые избы, помещичьи дворы, строятся мельницы, завозится скот. Помимо крестьян, в деревнях поселяют «деловых» или мастеровых людей. Новые владельцы деревень не всегда постоянно жили здесь. К числу очень интересных фактов можно отнести найденные в архивных документах сведения о том, что в августе 1682 года одна из деревень (существующая и поныне) была отдана во владение известному князю И. А. Хованскому (на пике его могущества). Тому самому, от фамилии которого стал называться период в русской истории, именуемый Хованщиной. А примерно через месяц после пожалования деревни Хованский был казнен примерно в 10 км от своего нового владения.

В книге изучаются вопросы, связанные с переменой названий сельских населенных пунктов на протяжении XVI — XVIII вв. (что было весьма распространено), а также концентрация земельных владений в конце XVII — начале XVIII вв. — земельные тяжбы, обмен владениями и т.п.

Помимо помещичьего землевладения, в этой местности вплоть до 1760-х гг. были монастырские земли. Так, село Даниловское ранее принадлежало Чудову монастырю, который находился в Кремле. Чудову монастырю принадлежали земли в разных частях страны. В том числе он владел селом Мышкино, которое впоследствии стало городом и уездным центром. Были в стане Радонеж и Бели Московского уезда владения Троице-Сергиева монастыря, а также Горицкого монастыря (Переславль-Залесский) и Прилуцкого монастыря (ныне в черте г. Вологда).

В исследовании рассматриваются вопросы, связанные с особенностью процесса строительства храмов в XVII — XIX вв. Например, владелица сельца Мартьянково (существует и в настоящее время) помещица Протасьева в конце 1720-х гг. решила построить на свои средства храм. И подала прошение, в котором указывала, что, кроме того, выделит священнослужителям землю. Тем не менее ей строить церковь не разрешили, мотивируя отказ тем, что количество прихожан незначительно для открытия новой церкви. Но помещица Протасьева была настойчивой, и спустя 2 императора, в самом начале правления Елизаветы Петровны, вновь подала прошение о строительстве храма. На этот раз она провела, как бы сейчас сказали, большую предварительную работу. В частности, договорилась со священниками соседних сёл о том, чтобы они не препятствовали строительству новой церкви. И возведение храма разрешили. Освящения новой деревянной церкви ждали почти 5 лет (!). Протасьева, увы, до него не дожила. Но следующие владельцы села заботились о храме и клире (священнослужителях). В начале XIXвека здесь на средства помещицы Высоцкой был построен новый каменный храм. Надо заметить, что за весь период существования прихода в Мартьянково — вплоть до революции он оставался самым маленьким в сравнении с окрестными селами (такими как Софрино, Рахманово и другими). То есть храм был построен исключительно благодаря энергии и настойчивости помещицы Протасьевой и существовал затем во многом благодаря помещикам.

Очень интересна история храма и церковного прихода в Данилово. Службы в храме не проводились как минимум с третьей четверти XVI века. Деревянная церковь ветшала и разрушалась. В 1719 году, спустя почти 150 лет после прекращения служб, была построена новая деревянная церковь, и в ней начались службы. Но в 1780-х гг. приход в Данилово был закрыт. Как была построена новая церковь, сведения о священнослужителях (интересно, что пономарем в 1720-х гг. здесь был десятилетний сын священника), почему приход был закрыт, рассматривается в этой книге.

Отдельная большая тема — история собственно Мураново. Из небольшого сельца в XVII веке оно постепенно превратилось в значительный культурный центр. В середине XIX века здесь жил известный поэт пушкинской эпохи Е. А. Баратынский, построивший новый усадебный дом. В последней четверти XIX века в Мураново была открыта домовая церковь (ныне действующая). Существовала школа для крестьянских детей, где, в том числе, учились и жители окрестных деревень. Примерно в это период в Мураново поселяются Тютчевы — наследники поэта.

В книге рассматривается не только история возникновения храмов, приводятся данные о священнослужителях, история сёл и деревень. Отдельное место занимает описание современного этапа. С конца XX века здесь проводятся большая работа не только по восстановлению храмов, но по сохранению памяти о важнейших событиях новейшей истории России. Так, недалеко от Мураново был открыт парк в память о погибших детях Беслана, у платформы Ашукинская возведены мемориалы в память об участниках боевых действий.

На месте одного из древних поселений поставлен деревянный храм. Он находится в лесу, до которого можно добраться только пешком (примерно в 10−15 ходьбы от проезжей дороги, у д. Горенки).

В настоящее время в бывшем центре округи Данилово возводится церковь по подобию главного храма Чудова монастыря. После открытия Данилово вновь станет селом, как это было более 500 лет назад. Большинство сельских населенных пунктов, о которых идет речь в книге, известны под теми же названиями с XVI века.

Книга напечатана офсетным способом на мелованной матовой бумаге. Предисловия и аннотация переведены на английский язык. В издании имеется много цветных иллюстраций: храмов, часовен, населенных пунктов, карт и планов местности, копий архивных документов.