Сухум, , 15:02 — REGNUM Срудники МЧС Абхазии потушили лесной пожар, который разгорелся в Галском районе республики. Об этом 5 января сообщает пресс-служба ведомства спасателей.

По информации министерства, огонь охватил площадь около 600 гектар. Пострадали девять поселков. Бороться с пожаром приехали спасатели из Сухума, Гала, Очамчырыи других населенных пунктах.

«В результате пожара сгорели три жилых дома в селе Верхний Баргеб, хозяйственные постройки, в том числе амбары и коровники сельчан», — говорится в сообщении пресс-службы.

Обошлось без жертв. Причины пожара устанавливаются.

Стоит отметить, что ранее глава МЧС Абхазии Лев Квициния принял решение эвакуировать жителей из поселков, к которым подходил пожар.

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