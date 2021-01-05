Пекин, , 11:25 — REGNUM Китайский Сферический телескоп с пятисотметровой апертурой (FAST), являющийся крупнейшим в мире радиотелескопом с заполненной апертурой, станет доступен на глобальном уровне с 1 апреля, сообщает 4 января агентство Синьхуа.

Национальный астрономические обсерватории Китая и Китайская академия наук, которые являются оператором телескопа, подтвердили, что ученые со всего мира могут подавать онлайн-заявки на использование телескопа с целью наблюдения за небесными телами уже с 1 апреля. Расписание будет готово к 1 августа.

Главный инженер FAST при обсерватории Цзян Пэн заявил, что в первый год с момента начала работы телескопа в новом режиме, мировое сообщество может рассчитывать на 10% от его рабочего времени. Остальное время достанется китайским ученым.

Расположенный в глубокой и круглой карстовой впадине в юго-западной китайской провинции Гуйчжоу, FAST считается самым чувствительным радиотелескопом в мире. Официально он начал свою работу 11 января 2020 года.