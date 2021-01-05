Чжэнчжоу, Китай, , 09:28 — REGNUM Археологи обнаружили гробницу возрастом 1400 лет с ложем из белого мрамора в центральной китайской провинции Хэнань, сообщает 4 января агентство Синьхуа.

Кирпичная гробница относится ко временам правления династии Суй (581−618) была найдена в районе Луншань города Аньян и содержит элементы как буддизма, так и персидской религии, сообщил директор департамента раскопок при городском исследовательском институте культурных реликвий и археологии Цзяо Пэн.

Изображения повседневной жизни владельцев гробниц и религиозные истории были выгравированы на ложе, а также религиозные фигуры были изображены на каждым его конце, выполненные в стиле зороастризма. Изображения лотоса, которые также имеют место на ложе, адресуют к буддизму.

Ложе несет в себе материальную информацию в области исследования технологий гравировки во времена династии Суй и имеет огромную значимость для исследования развития и эволюции форм, также иерархического использования каменных лож внутри гробниц в Китае, отметил Цзяо.