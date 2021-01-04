Пекин, , 13:36 — REGNUM Иностранные учёные смогут работать с китайским радиотелескопом FAST с августа 2021 года. Об этом сообщает газета Global Times.

Строительство радиотелескопа FAST в провинции Гуйчжоу на юге Китая было завершено в 2016 году. Четыре года телескоп проработал в испытательном режиме, а в январе 2020 года был введён в эксплуатацию.

FAST стал крупнейшим радиотелескопом с заполненной апертурой, диаметр телескопа составляет 570 метров. Этот радиотелескоп должен помочь учёным в изучении эволюции галактик, отслеживании и подтверждении существования гравитационного излучения, а также в изучении чёрных дыр.

Учёные из других стран смогут подавать заявки на наблюдения с 1 апреля 2021 года. К непосредственной работе они смогут приступить с 1 августа текущего года. Распределением времени телескопа FAST будет заниматься специальный научный комитет. Главный инженер проекта FAST Цзян Пэн рассказал, что в 2021 году мировому астрономическому сообществу будет отведено примерно 10 процентов времени наблюдений телескопа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае работающая с телескопом FAST группа учёных обнаружила новую серию быстрых радиовсплесков, получившую название FRB 181 123.

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