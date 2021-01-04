Пекин, , 12:55 — REGNUM Численность больших панд, проживающих в неволе по всему миру, достигла 633 в 2020 году, сообщили в Национальной администрации лесов и пастбищ КНР, передает 3 января агентство Синьхуа.

По данным на 1 декабря 2020 года в общей сложности 44 панды родилось и выжило за весь прошедший год в Китае, сообщили в администрации.

Количество больших панд в Китае выросло с 1114 в 80-х годах до 1864 в настоящее время. Общий защищаемый ареал обитания панд за это время почти удвоился до 2,58 млн га, где под защитой находится 66,8% больших панд, живущих в неволе.

Рост численности живущих в неволе больших панд стал результатом улучшенных технологий разведения животных и преодоления ряда трудностей, вроде трудностей при спаривании животных в неволе, а также выживаемость новорожденных медведей.

Девять выращенных в неволе больших панд было выпущено в дикую природу, где они выжили, рассказали в администрации. Отмечается также, что 61 большая панда принимает участие в программе научного-исследовательского сотрудничества с 22 зоопарками в 18 странах мира.