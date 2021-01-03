Берлин, , 15:35 — REGNUM Группа астрономов, работающих с телескопом eROSITA космической обсерватории «Спектр-РГ», обнаружила ранее неизвестное сверхскопление галактик. Исследование опубликовано в библиотеке препринтов arXiv.org.

Российская обсерватория «Спектр-РГ» была выведена на околоземную орбиту в июле 2019 года. Обсерватория оснащена двумя рентгеновскими телескопами: российским ART-XC и немецким eROSITA, разработанными в Институте внеземной физики Общества Макса Планка (MPE).

Этим телескопа потребуется несколько лет для составления полных обзоров неба, однако учёные уже начинают обрабатывать первые результаты наблюдений. Учёные из MPE под руководством Витторио Джирардини проанализировали тестовые наблюдения, сделанные телескопом eROSITA в декабре 2019 года.

Им удалось обнаружить ранее неизвестное сверхскопление галактик — так называют крупнейшие структуры Вселенной, включающие до нескольких десятков тысяч галактик. Учёные прогнозируют, что завершение научной программы телескопа eROSITA позволит обнаружить около 450 неизвестных ранее сверхскоплений.

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