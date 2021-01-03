Москва, , 15:12 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) изучает всю доступную информацию и её источники о заболеваемости в Конго после того, как появились данные о возможном возникновении новой смертельной «болезни X». Об этом сегодня, 3 января, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, ученый Жан-Жак Муембе-Тамфум, который одним из первых обнаружил вирус Эбола, в эфире CNN предупредил о том, что возможно появление новой смертельно опасной «болезни X». Муембе-Тамфум рассказал, что у одной из пациенток в Демократической Республике Конго были зафиксированы ранние симптомы геморрагической лихорадки. Но при этом тесты на Эболу и другие известные заболевания дали отрицательный результат. Все это может представлять опасность.

В Роспотребнадзоре заявили, что тщательно проверяют информацию об этом возможном новом заболевании, а также источники, откуда эта информация поступает.