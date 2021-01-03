Пекин, , 14:54 — REGNUM По итогам 2020 года Китай занял второе место по общему числу публикаций в ведущих международных научных журналах и первое место по числу публикаций в отдельных областях науки. Об этом сообщает газета China Daily.

Рейтинг был составлен Китайским институтом научной и технической информации при Китайской академии наук. При составлении рейтинга учитывались публикации в журналах, входящих в 10% наиболее влиятельных в научной среде.

Лидером по общему количеству таких публикаций в 2020 году остались США. Американские учёные за истекший год разместили в 155 ведущих научных журналах более 19,5 тыс. статей, что составляет около 33,6% от общего числа публикаций. Учёные из Китая заняли второе место с более чем 13 тысячами статей (22,4% от общего числа публикаций).

Китаю удалось выйти на первое место по числу публикаций в восьми областях науки: инженерные технологии, химия, экология, компьютерные науки, материаловедение, сельское хозяйство, физика и математика. По количеству статей, опубликованных в трёх самых престижных научных журналах — Nature, Science и Cell — Китай занял четвёртое место, уступив США, Великобритании и Германии.