Пекин, , 13:12 — REGNUM В наземной лаборатории взошли некоторые из семян риса, побывавшие на Луне в рамках миссии «Чанъэ-5». Об этом сообщает газета China Daily.

Зонд «Чанъэ-5» стал первым китайским космическим аппаратом, достигшим Луны и вернувшимся на Землю. Запуск миссии состоялся в ноябре 2020 года, а возвращаемая капсула с пробами лунного грунта была доставлена на Землю в декабре.

Одной из целей миссии являлось проведение экспериментов по селекции сельскохозяйственных культур в условиях космоса. В частности, на борту «Чанъэ-5» находилось около 40 граммов семян риса, которые были возвращены на Землю после лунной миссии.

После извлечения из возвращаемой капсулы семена были переданы научно-исследовательскому центру Южно-Китайского сельскохозяйственного университета. Сообщается, что некоторые из этих семян успешно проросли.

Заместитель директора научно-исследовательского центра космической селекции Гуо Тао рассказал, что результаты этого эксперимента помогут выявить влияния космических условий на сельскохозяйственные структуры, а также вывести сорта риса с уникальными свойствами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 декабря специалисты Китайского национального космического управления передали китайским учёным около 1700 граммов лунного грунта, доставленного на Землю зондом «Чанъэ-5».

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